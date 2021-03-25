Facebook создал приложение для бывших заключенных

Компания Facebook создала приложение The Re-Entry App («Приложение для возвращения») для освободившихся из мест лишения свободы. В Instagram людям предлагали зарегистрироваться на тестирование сервиса, который поможет в «подготовке к жизни после тюрьмы при поддержке сообщества».

Представитель Facebook сообщила агентству Bloomberg, что объявление должно было отображаться «только в рамках внутреннего теста».

«Мы изучаем различные способы помочь закрыть пробелы, с которыми сталкиваются те, кто находится в маргинальных сообществах, в наших приложениях. Это было внутреннее тестирование, и мы сняли уведомление, как только узнали, что оно ненадолго вышло наружу», — сообщили агентству.

Bloomberg отметил, что в компании часто тестируют сервисы, которые никогда не материализуются и не превращаются во что-то большее, чем идея.

Ранее соцсеть Instagram запустила в России функцию шопинга, и теперь жители страны могут официально торговать на площадке. На товары будут накладываться специальные теги, по нажатию на которые пользователь будет переходить в магазин, увидит цену и описание товара.