Компания Facebook сменит название на Meta. Такое решение огласил ее основатель Марк Цукерберг на презентации, посвященной ребрендингу.

«Теперь мы называемся Meta», — заявил Цукерберг во время выступления.

Основатель компании также показал новый логотип, выполненный в виде синей ленты Мебиуса. С помощью переименования компания решила показать, что состоит не только из одной соцсети, а объединяет под собой WhatsApp, Instagram, Oculus и другие активы.

Летом компания объявила о наборе команды по разработке «метавселенной», которая войдет в Facebook Reality Labs. Этот отдел работает над проектами виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальностей.

В середине октября портал The Verge со ссылкой на источник сообщил, что Цукерберг планирует сменить название Facebook. Основатель компании решил добиться того, чтобы компанию ассоциировали не только с одной соцсетью, а со всей «метавселенной». По словам Цукерберга, он вынашивал эту идею еще со школы. Он отмечал, что в ближайшие пять лет компания изменится в глазах своих пользователей.