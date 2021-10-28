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    28 октября 2021, 21:20

    Facebook сменит название на Meta

    Дамир Матюхин, Дарья Бунякова

    Компания Facebook сменит название на Meta. Такое решение огласил ее основатель Марк Цукерберг на презентации, посвященной ребрендингу.

    Facebook сменит название на Meta

    «Теперь мы называемся Meta», — заявил Цукерберг во время выступления.

    Основатель компании также показал новый логотип, выполненный в виде синей ленты Мебиуса. С помощью переименования компания решила показать, что состоит не только из одной соцсети, а объединяет под собой WhatsApp, Instagram, Oculus и другие активы.

    Летом компания объявила о наборе команды по разработке «метавселенной», которая войдет в Facebook Reality Labs. Этот отдел работает над проектами виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальностей.

    В середине октября портал The Verge со ссылкой на источник сообщил, что Цукерберг планирует сменить название Facebook. Основатель компании решил добиться того, чтобы компанию ассоциировали не только с одной соцсетью, а со всей «метавселенной». По словам Цукерберга, он вынашивал эту идею еще со школы. Он отмечал, что в ближайшие пять лет компания изменится в глазах своих пользователей.