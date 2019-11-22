Facebook решил без объяснений удалять непонравившихся пользователей

Помимо инцидента со СМИ Судана Facebook заявил о блокировке ряда страниц суданского мухабарата. Они публиковали новости и поддерживали реформы переходного периода для обеспечения безопасности страны.

Пользователь социальной сети Халед Бахит выступил с критикой позиции Fаcebook. По его мнению, такие действия нарушают свободу выражения мнений и публикаций, которые гарантирует Всеобщая декларация прав человек и Пакт о гражданских и политических правах.

«…после значительного прогресса в направлении свободы выражения мнений администрация Facebook выступила против всех тех, кто высказал свое мнение, и закрыла тысячи аккаунтов в Судане из-за их взглядов на построение государства свободы, мира и справедливости. Несколько дней назад я увидел сообщение о блокировке страницы „Радио Африка“, а сегодня в газете „ас-Саиха“ сообщалось, что администрация Facebook закрыла страницы, принадлежащие Главной разведывательной службе», — пояснил Халед Бахит.

Суданские СМИ решили выступить в поддержку заблокированных ресурсов при помощи хэштега #Unblock_Radio_Africa и подобных.

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Сайт Khartoum Star написал открытое письмо американскому посольству.

«Khartoum Star направляет это письмо господину Брайану Шукану как самому высокому представителю США в Судане. Страна, которую вы представляете, пытается остановить нашу работу в СМИ, блокируя все наши учетные записи в социальных сетях. Не только Facebook, но и Twitter удалили наши учетные записи, а Google заблокировал доступ к нашим электронным письмам. <…> Мы пытаемся понять причины такого поступка, так как мы не нарушали правил политики Facebook и Twitter, как не нарушали законов США. <…> В чем же наша вина?» — поинтересовался Khartoum Star.

Открытое письмо поддержали новостной портал AlNilin и газета Al-Tayar.

По информации РИА ФАН, Facebook нарушает гарантии Всеобщей декларации прав человека. Несмотря на то, что администрация обязана уважать право на свободу мнений согласно Пакту о гражданских и политических правах.