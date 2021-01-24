Facebook разблокировал пост Рогозина с критикой экс-посла США Макфола

Facebook разблокировал пост главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, в котором он раскритиковал бывшего американского посла Майкла Макфола. Однако аккаунт руководителя госкорпорации по-прежнему забанен. Он пока не может ничего писать на своей странице в соцсети.

«FB разблокировал ранее снятую их администраторами страницу, но обновления до сих пор закрыты», — рассказал Рогозин в Telegram-канале.

Ранее Рогозин рассказал, что Facebook отправил его в бан на сутки после публикации поста, в котором он возмутился после рассуждений Макфола о демократии и незаконных акциях в России. Тогда глава Роскосмоса написал, что из американцев «хреновые учителя, а в своих делах Россия разберется сама».

Помимо бана, его пост заблокировали. Теперь он снова виден подписчикам.

Накануне посольство США опубликовало пост, в котором поддержало право людей на мирные протесты на фоне незаконных акций в России. В МИД РФ потребовали от Вашингтона прекратить лезть в чужие дела и заняться своими проблемами.