Facebook пригрозили оштрафовать на 28 млн рублей за запрещенный в РФ контент

Компанию Facebook могут оштрафовать за отказ удалять по требованию Роспотребнадзора запрещенную в России информацию. Общая сумма штрафа по четырем эпизодам составляет 28 миллионов рублей.

«В суд поступили четыре протокола, составленные по статье „Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ“. Компании грозит наказание в виде штрафа на сумму 28 миллионов рублей», — сообщили ТАСС в 422-м мировом судебном участке, куда поступили соответствующие материалы.

Ранее Telegram оштрафовали на пять миллионов рублей за за распространение незаконной информации. При этом мессенджеру грозят новые многомиллионные штрафы за не удаление запрещенного контента. Сумма санкций может составить 16 миллионов рублей.

Еще в феврале РКН заявил, что за отказ удалять запрещенную информацию к ответственности могут привлечь «ВКонтакте», Telegram, «Одноклассники», Facebook, Twitter и YouTube.

В пятницу, 14 мая, за нарушение авторских прав Роскомнадзор заблокировал сайт 4PDA. На ресурс пожаловался владелец «Матч ТВ».