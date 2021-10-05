Facebook и Instagram удалили запрещенный в России контент

Соцсети Facebook и Instagram выполнили требования российских властей и удалили запрещенный контент. Но оборотный штраф за это нарушение компании по-прежнему грозит. Об этом написала газета «Ведомости».

Представитель Роскомнадзора сообщил изданию, что штраф в одну десятую от оборота американской корпорации в России все еще грозит. Все дело в том, что соцсеть обязана была удалить запрещенный контент в первые сутки после требования Роскомнадзора, но сделала это уже после вызова на составление протокола.

По данным гендиректора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, за прошлый год выручка Facebook в России составила около 39 миллиардов рублей. Это значит, что штраф может составить около двух-четырех миллиардов рублей.

Ранее Facebook в России штрафовали на гораздо меньшие суммы. Всего российские суды выписали компании 70 миллионов рублей штрафа. Роскомнадзор составил на сеть порядка 20 протоколов о нарушениях статьи об удалении запрещенной информации. Тем не менее эксперты считают, что штраф несколько миллиардов рублей — не самая существенная сумма для IT-гиганта.

Накануне у Facebook, WhatsApp и Instagram произошел крупный сбой, который длился семь часов.