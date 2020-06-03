Фабрика елочных игрушек создаст новогоднее украшение в виде коронавируса

По словам Хмелева, люди не будут покупать игрушки с изображением или в виде вируса так как с ним связаны неприятные воспоминания. Однако не исключил возможность создания чего-то подобного для памяти, а не для продажи.

«Разве что в виде шутки своим коллегам, которые больше пострадали из рекламной и сувенирной отрасли, мы произведем медальоны, на которых будет перечеркнутый коронавирус и напишем „Победа-2020“. Это будет, скорее, внутрикорпоративная история», — поделился собеседник издания.

Для коллег он намерен сделать медали с изображением коронавируса, а также планирует изготовить вирус из стекла и поместить его в стеклянную банку.