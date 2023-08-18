Общество 18 августа 2023, 09:57 «Фабрика дизайна 2.0» открыла прием заявок на участие во втором этапе конкурса в Москве Прием заявок на второй этап «Фабрики дизайна 2.0» стартовал в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице стартовал второй этап конкурса «Фабрика дизайна 2.0». В нем могут принять участие как индивидуальные предприниматели, так и самозанятые. Они представят свои бизнес-проекты в двух категориях. Подать заявку можно до 15 сентября. Об этом сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

«Для заказчиков участие в проекте — это возможность найти подходящее дизайнерское решение для продукции своей компании, а для дизайнеров — настроить коммуникацию с производствами и предприятиями, реализовать свои проекты и повысить качество предлагаемых на рынке товаров и услуг», — сказал он.

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Фурсин отметил, что конкурс может помочь и в вопросе импортозамещения. В его рамках участники разработают функциональную продукцию, которая не уступит по качеству зарубежным производителям.

Свои новинки конкурсанты представят в двух категориях: «Быт» и «Устойчивость». Первая из них направлена на эстетические разработки, вторая — на развитие социальной жизни.

Всего участники смогут выбрать любое из свыше 150 заданий от более 100 компаний.

Ранее победителей конкурса IT-проектов наградили на форуме «Армия-2023».