Ежемесячные выплаты по уходу за инвалидами предложили увеличить в России

Депутаты предложили увеличить размер ежемесячной выплаты для ухаживающих за инвалидами. Они считают, что сумму необходимо повысить до 13 тысяч рублей.

Текст законопроекта опубликовал в своем Telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Депутат является одним из авторов инициативы.

«Вносим на рассмотрение Госдумы законопроект, предоставляющий неработающим трудоспособным родителям или опекунам, ухаживающим за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы, инвалидом I группы, право на получение ежегодно индексируемой ежемесячной выплаты в размере 13 тысяч рублей», — написал Нилов.

Такая сумма сопоставима с прогнозируемой величиной МРОТ в 2023 году. В пояснительной записке отмечается, что сейчас выплата составляет 10 тысяч рублей. Авторы документа уточнили, что для жителей Крайнего Севера и приравненных к нему районов сумма выплаты повышается на местный коэффициент. Этот показатель учитывается при определении размера пенсии.

Депутаты подчеркнули, что выплаты для ухаживающих за инвалидами необходимо индексировать каждый год. Определением коэффициента предложили заняться правительству.