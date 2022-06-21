Ежемесячные выплаты некоторым льготникам предложили увеличить на 50%

В России захотели понять на 50% размер ежемесячных выплат инвалидам войны, участникам ВОВ, ветеранам боевых действий, инвалидам, включая детей-инвалидов, а также пострадавшим вследствие воздействия радиации лицам.

Документ внесут в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, отметили «Известия». Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях повышения уровня материального обеспечения отдельных категорий граждан» намерены внести в ближайшее время.

В пояснительной записке указано, что размеры ежемесячной выплаты каждый год индексируются, но уровень индексации не соответствует реальному росту цен, в том числе на транспорт, лекарства и другие монетизированные льготы. Это, как отмечено, приводит к постоянному удешевлению указанных выплат.

Эту инициативу уже готовы поддержать в нескольких фракциях Госдумы. Эксперты также отмечают ее важность в условиях инфляции.

Россияне могут досрочно получить накопительную часть пенсии. Как отметили представители ПФР, в отделениях ведомства столичного региона такая возможность появилась в 2019 году.