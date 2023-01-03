Общество 03 января 2023, 12:43 Ежемесячное пособие для беременных предложили увеличить до прожиточного минимума Общественная палата предложила увеличить пособие для беременных до прожиточного минимума РИА «Новости»

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Члены Общественной палаты предложили рассмотреть вопрос об увеличении ежемесячного пособия для беременных до уровня прожиточного минимума. Обращение об этом уже направили в Государственный совет, сообщил ТАСС глава комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Мы направили свое предложение в перечень поручений и надеемся, что они будут реализованы», — уточнил Рыбальченко.

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Глава комиссии обратил внимание, что многие пары регистрируют отношения уже после беременности. В этом случае, по его словам, нуждаемость может стать фактором, который будет стимулировать семьи не регистрировать брак, пока женщина ждет ребенка.

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«Мы считаем, что нужно сделать этот принцип универсальным, тогда мы поддержим одновременно и рождение ребенка, и другие ценности», — пояснил он.

Рыбальченко напомнил, что сейчас единое пособие предполагает поддержку беременных женщин в зависимости от принципа нуждаемости. В ОП РФ считают, что этот принцип должен быть универсальным и касаться всех беременных женщин.

«Мы считаем, что важно поддержать ребенка вне зависимости от того, нуждается в данном случае семья или нет, потому что бывают очень разные ситуации», — заключил он.

Пособие для нуждающихся семей с детьми и беременных ввели в России с 1 января 2023 года. Его размер составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей в случае, если выплата предназначена для ребенка до 17 лет. На сегодняшний день беременные получают только 50% прожиточного минимума.