Общество 23 августа 2023, 16:48 Ежегодный хоккейный турнир «Кубок мэра Москвы» пройдет в столице в конце августа Николишин: кубок мэра Москвы по хоккею пройдет во Дворце «Мегаспорт» с 24 по 27 августа Федерация хоккея Москвы

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Ежегодный хоккейный турнир «Кубок мэра Москвы» состоится во Дворце «Мегаспорт» с 24 по 27 августа. Об этом объявил президент федерации хоккея столицы Андрей Николишин.

В этом году турнир отметит свой 16-летний юбилей, его приурочили к 100-летию московского спорта.

Огромную работу организаторы проделали, чтобы привлекать зрителей на трибуны, на стадион. У нас будет очень много развлекательных вещей и в холлах, и вокруг дворца. Билетная программа продумана так, чтобы люди могли приходить с детьми, с семьями, чтобы это был по-настоящему праздник хоккея. Андрей Николишин

Участников соревнования разделили на две группы: в первую попали команды ЦСКА, «Динамо» и «Амур», а во вторую — «Спартак», «Витязь» и «Куньлунь Ред Стар».

«Кубок мэра Москвы» — традиционный турнир перед началом сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который начали проводить в столице с 2008 года.

Ранее стало известно, что арену для зимних видов спорта построят в Домодедове к концу ноября.