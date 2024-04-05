Эксклюзив 05 апреля 2024, 13:23 «Ежегодная история». Яйца вряд ли подешевеют в ближайшее время Эксперт FMCG-рынка Анфиногенов: цены на яйца в ближайшее время вряд ли упадут

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Сговор ретейлеров в вопросе повышения цен на яйца невозможен. Такое мнение выразил независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов. Он указал на то, что ретейлерам это просто невыгодно. С мнением эксперта в стриме «360» не согласился военный аналитик Михаил Онуфриенко. Модератором спора выступила Екатерина Малашенко.

«Для ретейлеров невыгодно поднимать цены на социально значимые товары. Потому что эти товары обеспечивают трафик. У них самая низкая маржинальность», — отметил Анфиногенов.

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Он пояснил, что люди приходят за базовыми продуктами питания. И для каждой сети магазинов важно, чтобы основные товары были самыми дешевыми среди конкурентов. Поэтому яйца, мясная гастрономия, сосиски, хлебобулочные изделия, «молочка» — это товары, которые ретейлеры стараются продавать с минимальной наценкой.

Аналитик Онуфриенко задался вопросом, почему же ретейлеры поднимают цены на те же яйца и молоко перед Пасхой, когда спрос на эти товары в разы увеличивается. Анфиногенов отметил, что данная ситуация репрезентативная. Он напомнил, что цены на яйца увеличивались и в прошлом году.

«И там было очень много и объективных, и субъективных причин. Яйцо будет дорожать, как все продукты к Пасхе, потому что это ежегодная история. Поможет ли ФАС разобраться с этим? Скорее всего нет», — подчеркнул он.

По словам Анфиногенова, нужно смотреть не только на позицию ретейлеров, но и на тех, кто производит яйца. Для фермеров сейчас не лучшие времена. Они вынуждены покупать альтернативные витамины и лекарства для кур. И корма сейчас не того качества, которое было, заверил Анфиногенов.

«Мы видим, что потребление яйца в принципе растет по статистике. Все эти моменты вызывают озабоченность у потребителя. Подешевеет ли яйцо в ближайшее время? Скорее всего нет», — добавил он.