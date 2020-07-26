Ежедневный прирост новых случаев COVID-19 в России не превышает 6 тысяч уже неделю

Положительные результаты тестов на коронавирус получили еще 5765 человек в России. Всего за время пандемии в стране зафиксировали 812 485 случаев инфицирования.

«За последние сутки в России выявлено 5765 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 24,8% не имели клинических проявлений болезни», — сообщил столичный оперштаб.

Таким образом, уже седьмой день подряд число новых случаев инфицирования не превышает шести тысяч. Наибольший прирост наблюдается в Москве — 683 новых пациента. Затем идут Свердловская область — 241, Ханты-Мансийский автономный округ — 192 и Нижегородская область — 177.

«Зафиксировано 77 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3110 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 812 485 случаев коронавируса в 85 регионах», — отмечается в сообщении.

За все время распространения коронавируса вылечиться от COVID-19 смогли 600 250 пациентов. Летальным исходом закончились 13 269 случаев инфицирования. В общей сложности по стране провели уже более 26,6 миллиона тестов.

Сразу после начала производства вакцины от коронавируса в России приступят к вакцинации населения. Как отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, прививать россиян будут только на добровольной основе.