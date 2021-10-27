Езду на велосипедах и самокатах по Красной площади предложили запретить

Федеральная служба охраны (ФСО) предложила запретить посетителям Красной площади ездить на велосипедах, самокатах и роликах. Причем раньше такое ограничение уже действовало.

Проект приказа ФСО появился 27 октября на официальном портале проектов нормативных правовых актов. В документе предлагается внести изменения в правила посещения Кремля. Посетителям Красной площади и Александровского сада хотят запретить передвигаться на велосипедах, самокатах и роликовых коньках. Пока проект проходит этап общественных обсуждений.

По словам начальника отдела по связям с прессой и общественностью ФСО Дениса Симонова, ранее по Красной площади тоже нельзя было ездить на велосипеде. Об ограничениях говорил специальный дорожный знак.

«Дополнение правил необходимо в связи с появлением многих новых технических средств», — процитировал Симонова ТАСС.

Весной были утверждены новые правила посещения Кремля. Теперь посетители могут проходить на территорию Кремля с небольшими рюкзаками, брать с собой неалкогольные напитки и продукты. При этом запрещается проносить животных, оружие и различные опасные вещества.