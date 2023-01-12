Общество 12 января 2023, 01:56 Ездивший в Донбасс француз попросил убежища в России после покушения на него РИА «Новости»: ездивший в Донбасс француз Боке попросил убежища в России из-за угрозы жизни РИА «Новости»

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Бывший военный из Франции Адриан Боке, который посещал Донбасс как волонтер, попросил Россию дать ему политическое убежище. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мужчина направил обращение российской стороне еще в декабре 2022 года. Источник агентства уточнил, что на волонтера в сентябре прошлого года напали в Стамбуле. Он получил от двух неизвестных мужчин несколько ножевых ранений. Однако Боке смог сбежать и тем самым спасти себе жизнь. Бывший военный предположил, что за покушением на него могли стоять агенты Службы безопасности Украины (СБУ).

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Известно, что Боке приехал весной 2022 года с гуманитарной миссией на Украину в качестве волонтера. Позже он сообщил о множестве военных преступлений со стороны ВСУ. По словам француза, он видел подготовку к инсценировке массовых убийств мирных жителей в Буче.

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Согласно статье 63 Конституции РФ, Россия дает политическое убежище лицам без гражданства и иностранцам, руководствуясь нормами международного права. Российская сторона не выдает другим странам людей, преследуемых за политические убеждения, которые не считаются в России преступлением.