Ездить на электросамокатах в наушниках захотели запретить

В комитете по транспорту и строительству Госдумы решили отрегулировать передвижение на электросамокатах, моноколесах и других подобных видах транспорта. Езду на них по тротуарам в наушниках хотят запретить.

Зампред комитета Павел Федяев рассказал об инициативе РИА «Новости». Скорость движения тоже необходимо ограничить.

«Запретить передвигаться на таком средстве в наушниках и, конечно, установить предел скорости. В Европе это, например, 20-25 километров в час», — подчеркнул депутат, заметив, что особенно ситуация касается взрослых.

Федяев добавил, что сначала нужно ввести регистрацию электросамокатов, моноколес и аналогичных транспортных средств. Немаловажно сделать процедуру удобной.

Вопрос, по мнению парламентария, нужно как можно быстрее урегулировать в законодательном плане. Для больших городов такой транспорт он назвал необходимым и экологичным.

«Будем работать, чтобы в ближайшее время такой законопроект, который устроит все стороны, все же появился», — сказал он.

Государственная дума, Минтранс и Общественная палата, напомнил Федяев, уже поднимали эту тему, озвучивали ее и в муниципалитетах.

«В рамках последних событий мы, конечно, активизируем эту работу», — заключил парламентарий.

В Санкт-Петербурге неизвестный на электросамокате сбил пятилетнюю девочку и скрылся с места происшествия. Мужчину удалось задержать.