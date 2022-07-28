Express: четыре вида чая помогут в борьбе с бессонницей

Некоторые виды чаев могут быть довольно эффективны в борьбе с бессонницей. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на Express.

Летом многие испытывают проблемы со сном: бессонница усиливается из-за жары и духоты дома. Специалисты рекомендуют для налаживания сна принимать травяные чаи, которые снимают тревожность и успокаивают нервную систему.

Например, эффективен ромашковый чай. Напиток имеет накопительный эффект: рекомендуется пить его каждый день на протяжении двух недель, чтобы избавиться от проблем со сном.

Также может помочь напиток, настоянный на корне ашваганды. Он расслабляет и помогает подготовить организм ко сну.

Кроме того, может помочь настой валерианы. Это растение способствует восстановлению циклов сна и бодрствования.

Наконец, можно попробовать заваривать как чай листья мяты. Это растение не только успокаивает, помогая победить бессонницу, но и помогает избавиться от проблем с желудком.