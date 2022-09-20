«Новая комплектация ничего не изменит». Спрос на «антикризисный» УАЗ «Патриот» оценили в России | 360°

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Общество
20 сентября 2022, 05:03
Вильфанд объяснил, можно ли было предсказать смерч в Курске
Мир
20 сентября 2022, 04:50
Итальянцы спели «Катюшу» в поддержку России
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Эксклюзив
20 сентября 2022, 04:35
«Новая комплектация ничего не изменит». Спрос на «антикризисный» УАЗ «Патриот» оценили в России
Мир
20 сентября 2022, 04:27
Эстония не пустила в страну 10 россиян после введения запрета на въезд по шенгену
Мир
20 сентября 2022, 03:58
Европе предрекли «хлебные бунты». Но рост цен не заставит жителей выйти на улицы с топорами и палками
Происшествия
20 сентября 2022, 03:39
Жизни отравившихся угарным газом в кафе ничего не угрожает — мэрия Дербента
Мир
20 сентября 2022, 03:25
Боррель назвал условие для создания миссии по оказанию военной помощи Украине
Эксклюзив
20 сентября 2022, 03:23
«Это наша новая реальность». Россиянам посоветовали брать наличные после приостановки работы системы «Мир» в Турции
Эксклюзив
20 сентября 2022, 03:12
«Почти пять лет лечился от шизофрении». Дядя рассказал о первом преступлении убившего отца в Турции россиянина