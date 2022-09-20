«Новая комплектация ничего не изменит». Спрос на «антикризисный» УАЗ «Патриот» оценили в России | 360°

Эксклюзив 20 сентября 2022, 04:35 Поделиться Telegram

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Viber «Новая комплектация ничего не изменит». Спрос на «антикризисный» УАЗ «Патриот» оценили в России Автоэксперт Хайцеэр: «антикризисный» УАЗ «Патриот»будет популярен в России Официальная группа УАЗ в соцсети «ВКонтакте»

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В автосалоны России стали поставлять УАЗ «Патриот» с урезанным списком оснащения: у них нет подушки безопасности, антиблокировочной системы и «тревожной кнопки» ЭРА-ГЛОНАСС. Однако это не помешает популярности автомобиля в стране, рассказал «360» вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

«Эта машина является одним из самых недорогих полноценных внедорожников. <…> Где на нее будет спрос? Это распространенный корпоративный автомобиль — она и для армии, и для нужд хозяйств, и для полиции, и Росгвардии. Устойчивый спрос будет», — подчеркнул эксперт.

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Стоимость УАЗ «Патриот» стартует от 1,5 миллиона рублей. По мнению Хайцеэра, такую цену вряд ли можно назвать адекватной. Однако сейчас подорожали многие марки автомобилей, добавил он.

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«Раньше на них потолочная цена была 900 тысяч, а сейчас — 1,5 миллиона за самую простую модель. Цена большая, но вписывается в корпоративные рамки для закупки государством. А если УАЗ „Патриот“ захочет приобрести среднестатистический россиян, проживающий в сельской местности, для него будет дорого, а может даже и недоступно», — подытожил вице-президент Национального союза автомобилистов.

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