Эвтаназию могут легализовать в Великобритании

По данным портала «Русская планета», многие граждане страны считают такой способ уйти из жизни оптимальным. Они даже организуют специальные клубы. Члены клубов планируют поездки в соседние страны, где эвтаназия легальна.

Депутат парламента Эндрю Митчелл выразил мнение, что эвтаназия в Британии будет разрешена в течение ближайших четырех лет.