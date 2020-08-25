Эвтаназию могут легализовать в Великобритании
Эвтаназия может стать легальной в Великобритании в ближайшие годы. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на Sky News.
По данным портала «Русская планета», многие граждане страны считают такой способ уйти из жизни оптимальным. Они даже организуют специальные клубы. Члены клубов планируют поездки в соседние страны, где эвтаназия легальна.
Депутат парламента Эндрю Митчелл выразил мнение, что эвтаназия в Британии будет разрешена в течение ближайших четырех лет.