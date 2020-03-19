«Евровидение отменили. Официальная причина: из-за коронавируса. Но мы-то знаем, что отменили потому, что едет пухляш, а значит с первым местом все уже было понятно», — пошутил он в Instagram.

Красилов в комментариях рассказал, что не обижается из-за того, что его прозвали «пухляш». Сам себя он называет «жирным в хорошем смысле слова».

В клипе Красилов танцует вог.

Напомним, группа Little Big собиралась взять на конкурс «пухляша» из клипа. Участники коллектива рассказали, что вопрос о его участии на Евровидении стал самым популярным.

«Да, он отправится вместе с нами в Роттердам!» — подчеркнула группа.

Клип российской группы на песню Uno набрал более 15 миллионов просмотров на YouTube. Видеоролик коллектива стала самым популярным среди участников Евровидения-2020. Букмеры говорили, что группа войдет в пятерку лучших.