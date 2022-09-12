Евросоюзу предрекли огромные потери из-за политизированных визовых решений | 360°

Эксклюзив 12 сентября 2022, 13:03 Поделиться Telegram

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Viber Евросоюзу предрекли огромные потери из-за политизированных визовых решений Вице-президент РСТ Барзыкин: рекомендации ЕК о выдаче виз не имеют никаких оснований РИА Новости

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Заявления от руководства Евросоюза и Еврокомиссии, а также ряда стран, в основном государств Балтии, относительно ужесточения выдачи виз россиянам имеют яркий политизированный характер, но не имеют под собой никаких оснований, заявил «360» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Так специалист отреагировал на рекомендации ЕК, которая посоветовала странам ЕС отказывать россиянам в визах в случае «угрозы безопасности».

«Никакой статистики о том, что якобы наши туристы могут нарушить их политическую стабильность, нет», — подчеркнул Барзыкин.

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Он обратил внимание, что в этом году в ЕС выезжают менее пяти процентов россиян. Это несравнимо с общим потоком выездных туристов. По его данным, в общей сложности в этом году из России выехали более 3,5 миллиона туристов.

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«Больше двух миллионов выехали в Турцию, то есть 60 с лишним процентов, 800 тысяч — это Абхазия. Страны СНГ— тоже около миллиона, чуть меньше. Ну и ряд других стран. На Евросоюз из-за ковида, из-за социально-политических проблем и так приходится минимальное количество туристов», — пояснил специалист.

На фоне этого, по словам Барзыкина, совершенно непонятно, чем будут руководствоваться страны ЕС, чтобы выполнять рекомендации Еврокомиссии. Но одно можно сказать точно: об объективности речи не идет.

«На сегодня Европа не является устойчивой туристской дестинацией и безопасной для России, потому что надо лететь через третью страну. Перспектива получения визы не определена, потому что в некоторых странах требуют не только бронирование, но и оплату размещения и билетов, потому что будут выдавать визы в основном так, чтобы сразу человек уехал. Поэтому можно просто потерять средства, а визу получить либо позже, либо вообще не получить», — пояснил собеседник «360».

Ситуация неблагоприятная

По мнению специалиста, из-за такой затруднительной ситуации нужно иметь действительно веские основания, чтобы планировать поездку в ЕС. Он обратил внимание, что в Европе звучит и такая риторика, чтобы пересмотреть те шенгенские визы, которые были выданы ранее.

«Поэтому в целом ситуация неблагоприятная и, конечно, с туристскими целями мы не рекомендуем ехать. Вот опять же платежные системы — наши карты там не работают, то есть даже сходить в туалет в Финляндии проблематично, я уже не говорю о бронировании в отеле, плата осуществляется зачастую только картой. И мы теперь должны в третьей стране эту карту получить. Карта „Мир“ там не работает, поэтому говорить о нормальном туристическом потоке туда, конечно, нельзя», — добавил он.

Барзыкин выразил уверенность, что нужно дождаться нормализации процесса, а пока выбирать другие страны для путешествий или отдыхать внутри России. Эксперт добавил, что РСТ занимается диверсификацией рынка выездного туризма в страны, которые предлагают эти возможности, в том числе и в Средиземноморье. И эти предложения надо реализовывать.

Потери Евросоюза

Он отметил, что ЕС, безусловно, потеряет огромное количество денег из-за ужесточения визового режима с Россией.

«Потери мы их не считаем, но, по их заявлениям, для Финляндии, например, только в приграничных городах, которые жили за счет туристов, это более 300 миллионов евро. Италия и ряд других — это миллиарды евро», — сказал Барзыкин.

Специалист пояснил, что Россия всегда была в тройке лидеров и по объему туристов, и по покупательной способности, и по экскурсионным услугам. То есть российский турист — это платежеспособный потребитель, а не просто отдыхающий, который лежит в гостинице и питается по системе «Все включено».

«Поэтому, конечно, в ЕС уже ощущают эти потери. И, конечно, будут стараться влиять на своих правителей. Но, повторюсь, это их дело, их выбор и, конечно, они должны ответственность нести за это», — подчеркнул Барзыкин.

При этом, по мнению вице-президента РСТ, в будущем ситуация может измениться, потому что единства как такового среди стран ЕС в визовом вопросе никогда не было. Кто-то относился к этому жестко, кто-то был рад выдавать визы россиянам на три-пять лет.

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