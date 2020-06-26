Россия пока не попала в список стран, для которых Евросоюз готов открыть границы.

«Россия пока не войдет в число стран, из которых с июля можно будет выезжать в страны Шенгена», — рассказал Токовинин на пресс-конференции в честь культурно-исторического фестиваля «Оммеганг» в Брюсселе.

Границы в Европу будут открывать постепенно и с учетом рекомендации Европейской комиссии. В них говорится, что решение о снятии ограничений для определенной старны, зависит от внутренней эпидемиологической ситуации и мер, которые используются в борьбе с вирусом COVID-19. При открытии границ будет учитываться принцип взаимности.

Раннее источник ТАСС в одной из делегаций рассказал, что пока обстановка в России не позволяет открыть границы для жителей страны. При этом собеседник назвал такое обстоятельно дел «нормальным», так как в России распространение вируса началось позже, чем в других странах.