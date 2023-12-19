19 декабря 2023, 06:33
Евросоюз обосновал включение двух российских телеканалов в 12-й пакет санкций
Евросоюз включил в 12-й пакет санкций телеканалы «Спас» и «Царьград»
Телеканалы «Спас» и «Царьград» внесли в 12-й список санкций Евросоюза. По мнению авторов ограничений, они поддержали подрыв территориальной целостности Украины. Решение об изменении списка ограничений опубликовали в журнале сообщества.
«Пакет санкций ЕС добавляет более 140 физических и юридических лиц в список физических и юридических лиц, подпадающих под замораживание активов и запрет на предоставление им средств и экономических ресурсов», — заявили авторы ограничений.
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Российские телеканалы «Спас» и «Царьград» внесли в список персональных санкций. Евросоюз обвинил их в поддержке действий, которые подорвали территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины.
В черный список включили также сына зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, Казанский вертолетный завод, Росфинмониторинг, ПАО «Авиационный комплекс имени Ильюшина», фонд «Защитники Отечества», другие организации и компании. Очередной, 12-й по счету, пакет санкций вступил в силу 18 декабря.
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