Общество 19 декабря 2023, 06:33 Евросоюз обосновал включение двух российских телеканалов в 12-й пакет санкций Евросоюз включил в 12-й пакет санкций телеканалы «Спас» и «Царьград» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Телеканалы «Спас» и «Царьград» внесли в 12-й список санкций Евросоюза. По мнению авторов ограничений, они поддержали подрыв территориальной целостности Украины. Решение об изменении списка ограничений опубликовали в журнале сообщества.

«Пакет санкций ЕС добавляет более 140 физических и юридических лиц в список физических и юридических лиц, подпадающих под замораживание активов и запрет на предоставление им средств и экономических ресурсов», — заявили авторы ограничений.

Реклама

Российские телеканалы «Спас» и «Царьград» внесли в список персональных санкций. Евросоюз обвинил их в поддержке действий, которые подорвали территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины.

В черный список включили также сына зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, Казанский вертолетный завод, Росфинмониторинг, ПАО «Авиационный комплекс имени Ильюшина», фонд «Защитники Отечества», другие организации и компании. Очередной, 12-й по счету, пакет санкций вступил в силу 18 декабря.