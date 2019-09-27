Европейцы пожаловались на сбои в Facebook и Instagram

Проблемы с работой социальных сетей начались примерно в одно и то же время — около 17:30 по московскому времени. Больше всего жалоб на перебои Facebook поступило от пользователей из Польши, Франции, Великобритании и Швеции.

Источник фото: сайт Downdetector

На проблемы с Instagram — из Нидерландов, Италии, Франции, Испании, Греции и Германии.

Источник фото: сайт Downdetector

Пользователи из США, Беларуси, России и Украины сообщали о сбоях в обоих сервисах.

Больше всего жалоб поступило на загрузку ленты в Instagram — 81%, и на работу сайта Facebook — 92%.

«Не обновляет ленту, не грузит лайки. И не ищет по запросу хэштега», — писали пользователи в комментариях сайта.

На момент публикации материалов количество сообщений о сбоях уменьшилось, но проблема пока полностью не решена. Жалобы продолжают поступать из разных стран.