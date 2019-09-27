  • Европейцы пожаловались на сбои в Facebook и Instagram

    27 сентября 2019, 19:04

    Нина Петлинова

    Европейские и российские пользователи социальных сетей Facebook и Instagram столкнулись с перебоями в их работе. Об этом сообщил сайт Downdetector, который следит за проблемами в работе и отключениями различных интернет-ресурсов.
    Европейцы пожаловались на сбои в Facebook и Instagram

    Проблемы с работой социальных сетей начались примерно в одно и то же время — около 17:30 по московскому времени. Больше всего жалоб на перебои Facebook поступило от пользователей из Польши, Франции, Великобритании и Швеции.

    Европейцы пожаловались на сбои в Facebook и Instagram | Изображение 1
    Источник фото: сайт Downdetector

    На проблемы с Instagram — из Нидерландов, Италии, Франции, Испании, Греции и Германии.

    Европейцы пожаловались на сбои в Facebook и Instagram | Изображение 2
    Источник фото: сайт Downdetector

    Пользователи из США, Беларуси, России и Украины сообщали о сбоях в обоих сервисах.

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    Больше всего жалоб поступило на загрузку ленты в Instagram — 81%, и на работу сайта Facebook — 92%.

    «Не обновляет ленту, не грузит лайки. И не ищет по запросу хэштега», — писали пользователи в комментариях сайта.

    На момент публикации материалов количество сообщений о сбоях уменьшилось, но проблема пока полностью не решена. Жалобы продолжают поступать из разных стран.