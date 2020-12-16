Европейцы осудили Помпео за попытки запугать их «чудовищной Россией»

После слов госсекретаря США Майка Помпео о якобы желании России разжечь конфликт в Средиземноморье иностранцы разозлились. Они уже устали слушать, как Америка регулярно вспоминает об угрозе «русского чудовища».

Помпео утверждал, что Москва якобы угрожает стабильности в регионе, а министр иностранных дел России Сергей Лавров пытается «переписать историю». При этом сам Лавров подчеркнул, что политика США в Средиземноморье является неконструктивной. По его словам, Вашингтон пытается «запретить» всем странам региона сотрудничать с Москвой.

Слова Помпео о России читатели газеты Le Figaro восприняли с критикой.

«Американцы у нас добрые, а русские и китайцы — злые. США защищают свободу, но почему-то делают это методами войны, эмбарго, экономическими санкциями», — написал один читатель.

Другой возмутился, что американцы постоянно говорят об угрозе «русского чудовища», пугая жителей тех или иных стран. Его также удивило, что США сами ведут в Европе «военные игры».

«Ложь, предательство и обман: трилогия США», — написал другой пользователь.

Еще один читатель подчеркнул, что США повсюду сеют беспорядок, а потом обвиняют других.