facebook_pixel
    16 декабря 2020, 19:00

    Европейцы осудили Помпео за попытки запугать их «чудовищной Россией»

    Борис Ломакин

    После слов госсекретаря США Майка Помпео о якобы желании России разжечь конфликт в Средиземноморье иностранцы разозлились. Они уже устали слушать, как Америка регулярно вспоминает об угрозе «русского чудовища».
    Европейцы осудили Помпео за попытки запугать их «чудовищной Россией»

    Помпео утверждал, что Москва якобы угрожает стабильности в регионе, а министр иностранных дел России Сергей Лавров пытается «переписать историю». При этом сам Лавров подчеркнул, что политика США в Средиземноморье является неконструктивной. По его словам, Вашингтон пытается «запретить» всем странам региона сотрудничать с Москвой.

    Слова Помпео о России читатели газеты Le Figaro восприняли с критикой.

    «Американцы у нас добрые, а русские и китайцы — злые. США защищают свободу, но почему-то делают это методами войны, эмбарго, экономическими санкциями», — написал один читатель.

    Другой возмутился, что американцы постоянно говорят об угрозе «русского чудовища», пугая жителей тех или иных стран. Его также удивило, что США сами ведут в Европе «военные игры».

    «Ложь, предательство и обман: трилогия США», — написал другой пользователь.

    Еще один читатель подчеркнул, что США повсюду сеют беспорядок, а потом обвиняют других.