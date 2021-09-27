Европейскую сеть ENEMO признали нежелательной в России

Международную неправительственную организацию «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами» (European Network of Election Monitoring Organizations, ENEMO) признали нежелательной в России. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Решение об этом было принято после изучения материалов, поступивших в надзорное ведомство 27 сентября.

«Поводом для принятия данного решения послужило то, что деятельность ENEMO представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Материалы о принятом решении передали в Минюст для внесения НПО в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

ENEMO была основана в 2001 году. Сеть объединяет 23 некоммерческие, непартийные и неправительственные организации в Центральной и в Восточной Европе, а также в Центральной Азии. Штаб-квартира находится в Подгорице, в Черногории.