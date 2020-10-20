Европейскую практику «Свободные деньги» предложили ввести в России

Гезалов напомнил об увеличении числа россиян, оказавшихся за чертой бедности во время пандемии.

«Когда инвестиция в народ реализуется априори, потому что нужно просто реально помогать людям дожить до того периода, когда ситуация стабилизируется», — заметил эксперт.

По его мнению, идеальным был бы вариант, если бы можно было помочь всем, кто сегодня нуждается в финансах.