Европейскую практику «Свободные деньги» предложили ввести в России
Член экспертного совета при Минобразовании РФ по вопросам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Александр Гезалов предложил ввести в стране европейскую практику «Свободные деньги». Об этом сообщило ОТР.
Гезалов напомнил об увеличении числа россиян, оказавшихся за чертой бедности во время пандемии.
«Когда инвестиция в народ реализуется априори, потому что нужно просто реально помогать людям дожить до того периода, когда ситуация стабилизируется», — заметил эксперт.
По его мнению, идеальным был бы вариант, если бы можно было помочь всем, кто сегодня нуждается в финансах.