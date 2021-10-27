Европейскую часть России ждет потепление в конце октября

В конце октября и начале ноября в центр европейской части России вернется тепло. Температура поднимется до +14, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам специалиста, показатели термометров будут на семь градусов выше климатической нормы, сообщило РИА «Новости».

Вильфанд пояснил, что потепление будет вызвано тем, что на севере европейской части страны сформировался циклон, а на юге — антициклон, поэтому температура будет повышаться.

«В среду температура будет около +8…+10 градусов, с четверга эти оценки будут превышены <…>. В воскресенье — до 13-14 градусов», — добавил он.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие девять дней в Москве не ожидается снегопадов. Устойчивый снежный покров должен, вероятно, сформироваться 28–30 ноября.

Самой холодной осенней ночью стала ночь на 25 октября. Температура воздуха упала до -3 градусов, а на дорогах появилась ледяная корка.