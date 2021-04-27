Европейское медицинское агентство завершило первый этап экспертизы «Спутника V»

Завершился первый этап экспертизы «Спутника V» Европейским медицинским агентством (ЕМА). Теперь будет идти подготовка к инспекции на производстве. Об этом сообщили в Минздраве.

В проведении экспертиз принимают участие инспекторы ЕМА из трех разных стран.

Научное консультирование по «Спутнику V» медицинский регулятор Евросоюза завершил еще 9 февраля. После этого Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию препарата в ЕС.

Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что раз российская вакцина не производится в Европе, то для ее разрешения в ЕС нужно провести инспекции предприятий по ее производству, а также проверку клинических испытаний.

На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован уже в 42 странах с общим населением более 1,1 миллиарда человек. Результаты исследований препарата показали его высокую эффективность и безопасность.

Накануне шведский правительственный координатор по вакцинам Рикард Бергстрем заявил местным СМИ, что если инспекторы из ЕС одобрят «Спутник V», то его могут начать поставлять в Швецию уже в июне.