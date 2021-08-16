Озвучен топ популярных в России европейских автомобилей

Более 243 тысяч европейских автомобилей продано в России за прошедшие месяцы 2021 года. Самые популярные среди россиян европейские машины перечислил «Автостат».

Лидером, как и в прошлом году стал Volkswagen Polo. В 2021 году россияне приобрели 28,5 тысячи таких автомобилей.

Второе место занял Skoda Rapid — 23,3 тысячи проданных экземпляров.

На третьем месте по популярности среди россиян оказался кроссовер Renault Duster — таких машин в России продано 19,7 тысячи.

В топ-10 рынка европейских автомобилей вошли Volkswagen Tiguan, Renault Logan, Renault Sandero, Skoda Karoq, Skoda Kodiaq, Renault Kaptur и Renault Arkana, написали «Известия».