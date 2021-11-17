Европейские ученые выступят на научной конференции в Салехарде

Научный центр изучения Арктики и проект «Университет Арктики» организовали научно-практическую конференцию «Ямальские гуманитарные чтения. Человек в Арктике». Конференция стартовала в онлайн и оффлайн режимах в Салехарде, написал «Ямал-медиа».

На ней выступят не только ямальские ученые, но и их коллеги из Москвы, Санкт-Петербурга Челябинска, Томска, Якутии, Красноярского края, Канады, Германии, Финляндии и Франции.

Ученые обсудят вопросы, связанные с развитием ямальских городов, а также поднимут тему изучения и сохранения родного языка коренными народами Севера.

«Тема конференции „Человек в Арктике“. Мы рассматриваем различные аспекты жизни человека в Арктике и осознанно пошли на деление конференции на секции, чтобы обсудить результаты исследований нашего научного центра с мировым сообществом», — сообщил директор Научного центра изучения Арктики Дмитрий Фролов.