Европейские санкции против Крыма и Севастополя продлили на год

Евросоюз продлил на год санкции против Крыма и Севастополя. Об этом написало РИА «Новости».

Совет ЕС в июне 2014 года ввел санкции в качестве реакции на «незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией».

Физические лица ЕС и компании не могут импортировать из Крыма или Севастополя продукцию. Также они не могут инвестировать в Крым и Севастополь, оказывать этому региону туристические услуги. В частности, европейские круизные суда не имеют права заходить в порты на Крымском полуострове. Исключением являются чрезвычайные ситуации.

Также существует запрет на экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям. Нельзя поставлять товары и технологии для транспортного, телекоммуникационного и энергетического секторов Крыма, а также связанных с разведкой и добычей нефти, газа и минеральных ресурсов. Не разрешено предоставлять техническую помощь, строительные, инженерные, посреднические услуги, связанные с инфраструктурой в вышеназванных областях.

Крым вошел в состав России весной 2014 года. За присоединение к РФ на референдуме проголосовало большинство жителей полуострова.