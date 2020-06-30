Европейские депутаты приедут в Крым на 3 дня

Делегация депутатов Европарламента посетит Крым с трехдневным визитом. Все они представляют в Европе Францию.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель рассказал РИА «Новости», что евродепутаты будут находиться на полуострове с 30 июня по 2 июля.

Возглавит делегацию депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам Тьерри Мариани. Парламентариев будет встречать в аэропорту Симферополь глава крымского парламента Владимир Константинов.

«В рамках визита члены делегации в качестве экспертов посетят избирательные участки в Ялте и Симферополе и оценят процесс голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации», — отметил Гемпель.

Он рассказал, что сейчас все члены делегации находятся в Москве. Потом они разделятся на две части. Половина европейских парламентариев останется в столице, чтобы посмотреть на ход голосования по поправкам к Конституции.

Крым и Севастополь вошли в состав России по результатам референдума в 2014 году.