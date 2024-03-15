Общество 15 марта 2024, 12:23 Европейские антифашисты приехали подержать Донбасс Антифашисты из Европы и Бразилии прибыли в ЛНР в знак поддержки жителей Донбасса РИА «Новости»

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Европейские антифашисты из Португалии, Германии, Франции, Испании и Италии, а также Бразилии прибыли в Луганскую Народную Республику, чтобы выразить поддержку Донбассу. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Основная задача визита — показать, что многие из Европейского союза поддерживают Донбасс. Несмотря на официальную позицию правительств стран ЕС. <...> Приезд антифашистов покажет, что нас объединяет борьба против нацизма», — сказал общественный деятель Олег Акимов.

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Иностранцы посетили открытый в ноябре мемориальный комплекс «Незаживающая рана Донбасса», а также возложили цветы к памятнику погибшим детям. Некоторые члены делегации признались, что сильно стыдятся военной помощи, которую ЕС оказывает киевскому режиму.

«Это не то, чего мой народ хочет на самом деле. У нас в Италии сильные манипуляции в прессе и по телевидению, поэтому люди просто не знают, что происходит», — отметил лидер итальянской группы Banda Bassotti Давид Каккьоне.

Ранее президент Владимир Путин рассказал, что в России никогда не разделяли русских и украинцев, но не сочувствовали нацистам.