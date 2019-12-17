    17 декабря 2019, 11:37

    Европейские аналитики призвали не считать представителями свободных СМИ Sputnik и RT

    Артур Блянихов

    Аналитики из центра «Европейские ценности» подготовили доклад, в котором призвали европейское сообщество перестать считать представителями свободной прессы Sputnik и RT.

    В докладе рекомендуется отказывать Sputnik и RT в доступе к пресс-конференциям, поскольку они, по словам аналитиков, не являются журналистскими организациями и выдают себя за таковые. Исходя их этого, по словам автором документа, их нельзя считать представителями свободной прессы.

    «Ни один государственный служащий Запада не должен легитимизировать подобные организации, соглашаясь на интервью с ними», — говорится в документе.