Европейские аналитики призвали не считать представителями свободных СМИ Sputnik и RT

В докладе рекомендуется отказывать Sputnik и RT в доступе к пресс-конференциям, поскольку они, по словам аналитиков, не являются журналистскими организациями и выдают себя за таковые. Исходя их этого, по словам автором документа, их нельзя считать представителями свободной прессы.

«Ни один государственный служащий Запада не должен легитимизировать подобные организации, соглашаясь на интервью с ними», — говорится в документе.