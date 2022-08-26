Европе предрекли чувствительные потери при остановке «Северного потока» на долгий срок

Потери Европы от трехдневной плановой остановки «Северного потока» на первый взгляд незначительны, однако в случае прекращения подачи газа на более длительный срок ущерб может оказаться весьма чувствительными. Перспективы Европы обрисовал агентству «Прайм» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Каждые сутки по трубопроводу прокачивается около 33 миллионов кубометров голубого топлива, Германия ежесуточно потребляет около 250 миллионов кубов газа. Остановка поставок на срок дольше запланированного поднимет стоимость ресурса до невероятных высот, считает эксперт. Это может случиться, если во время профилактических работ «Газпром» обнаружит какие-либо поломки на единственной рабочей турбине и решит не возобновлять прокачку газа.

«Получается, „Газпром“, держит рынок в тонусе. И вот они, пожалуйста, выше трех тысяч», — отметил Юшков.

Специалист отметил, что такие котировки выгодны российскому поставщику ресурсов, ведь нынешние биржевые цены отражаются на стоимости газа в отопительный период. Пока еще не решена проблема с требованием «Газпрома» о гарантии отсутствия санкций в отношении турбин из Европы, Канады и Великобритании.

«Вот пока турбины там перемещаются, даже, может быть, ремонтируются. Но все, что касается оформления документов — нерешенная проблема. И если ее не решат, то, наоборот, „Северный поток“ остановится, потому что выработает ресурс последняя турбина, которая еще находится в эксплуатации», — подчеркнул Юшков.