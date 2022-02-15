Европарламент выделит Украине помощь на 1,2 млрд евро

Европарламент одобрил выделение Украине пакета помощи на 1,2 миллиарда евро. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные голосования депутатов ЕП.

По данным RT, средства пойдут на поддержку экономики страны. Также на Украине планируются серьезные реформы.

«Союз окажет макрофинансовую помощь в размере не более 1,2 миллиардов, которая будет доступна для поддержки макроэкономической стабилизации и программы коренных реформ на Украине», — говорится в тесте документа.