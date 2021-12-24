Европа потратила более 41% газа из подземных хранилищ

Европейские страны подняли из хранилищ газа более 41%, закачанного в 2021 году. Об этом на своем Telegram-канале сообщил «Газпром».

«Отметим, что 21 и 22 декабря были зафиксированы суточные рекорды отбора газа из ПХГ Европы на эти даты за многолетнюю историю наблюдений — 700 миллионов кубометров и 712 миллионов кубометров соответственно», — говорится в сообщении «Газпрома».

Ранее стало известно, что 22 декабря стоимость газа в Европе достигла своего исторического максимума. Цена поднималась до 2187 долларов за тысячу кубических метров.

«Газпром» уже четвертый день подряд не бронирует мощности трубопровода «Ямал — Европа» для перемещения газа через территорию Польши.

Руководитель «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в своем Facebook отметил, что объем поднятого Европой газа еще больше. По данным чиновника, выкачивается до 762 миллионов кубометров в сутки.

Накануне на прямой линии Путин отметил, что «Газпром» выполняет все свои обязательства перед своими контрагентами по транзиту газа. Президент добавил, что Россия поможет решить Европе проблемы, созданные ей самой.