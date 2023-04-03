Общество 03 апреля 2023, 09:37 Еврокомиссия усилит политическое влияние на молодежь стран «Восточного партнерства» ЕК выделит 2,5 млн на политическую поддержку молодежи стран «Восточного партнерства» unsplash

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Европейская комиссия ищет консультантов для координации и политической поддержки действий Евросоюза в отношении молодежи стран «Восточного партнерства», а именно Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. На данные услуги ЕС готов выделить 2,5 миллиона евро, написал RT со ссылкой на соответствующий документ.

Работа будет проводиться в рамках проекта EU4Youth — европрограммы для работы с молодежью. Рассчитан он на 2,5 года. Действия по координации и политической поддержке молодежи планируется проводить с декабря 2023-го по июнь 2026-го года.

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По словам старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, указанная европейская программа направлена на отбор лояльной Западу моложежи для дальнейшей пропаганды в своих странах европейских ценностей.

Ранее сообщалось, что Евростат выделит 7,5 миллиона евро для подготовки Турции и Западных Балканов к членству в ЕС. Программа рассчитана на срок в четыре года.