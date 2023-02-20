Общество 20 февраля 2023, 10:50 Еврокомиссия проспонсирует продвижение реформ правосудия в Грузии

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Еврокомиссия объявила тендер на четыре миллиона евро на продвижение реформ правосудия в Грузии. Об этом сообщил RT.

Основная цель генерального директората ЕК по расширению и добрососедству — это реформировать систему грузинского правосудия в соответствии с планами совместного взаимодействия.

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«Одна из основных составляющих программы ЕС для Грузии „Поддержка выполнения соглашения об ассоциации ЕС и Грузии и управления миграцией“ — продвижение реформ сектора правосудия», — сказано в пояснительной документации к тендеру.

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