Еврокомиссия призвала страны ЕС открыть границы к 15 июня

Еврокомиссия считает, что страны Евросоюза должны открыть свои внутренние границы к 15 июня. Также к 1 июля нужно составить список государств, которым поэтапно начнут разрешать въезд в ЕС.

Об этом сказано в опубликованном в четверг заявлении ЕК, сообщил ТАСС.

«Некоторые страны-члены уже сняли ограничения в рамках ЕС, а другие планируют сделать это с 15 июня 2020 года. ЕК настоятельно призывает остальные государства-члены завершить процесс снятия ограничений на свободное передвижение и отмены внутреннего пограничного контроля в рамках ЕС к 15 июня 2020 года», — говорится в документе.

При этом еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон считает, что сначала должны быть открыты внутренние границы, а только затем внешние. Она также подчеркнула, что разрешение на въезд в Европу иностранцам важно для воссоединения семей, а также для туризма и бизнеса.

Главным критерием, по которому будут открывать границы, является эпидемическая ситуация в конкретной стране (то есть в государстве, которое не входит в ЕС).

Тем не менее до 15 июня Еврокомиссия советует оставить границы закрытыми. Исключение могут сделать для тех, кто возвращается на родину, медицинских работников, дипломатов, занятых изучением коронавируса ученых.

Тем временем многие курорты уже готовятся принимать отдыхающих. Так, Турция уже открыла летний сезон. С 15 июня туристов ждут в Италии, а с 1 июля — в Греции.