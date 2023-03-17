Общество 17 марта 2023, 11:12 Евродепутатам для улучшения психического здоровья разрешат ходить на работу с питомцами Politico: Еврокомиссия может разрешить депутатам приводить питомцев на работу РИА «Новости»

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Еврокомиссия может разрешить своим сотрудникам приводить на работу питомцев. Новый формат призван сохранить психическое здоровье евродепутатов, сообщила газета Politico.

Комиссар по бюджету и административным вопросам Йоханнес Хан объявил членам Европарламента, что комиссия начала обсуждать концепцию «Приводи своих питомцев на работу». Группа из пяти депутатов выдвинула ее в конце ноября 2022 года как средство для поддержания психического здоровья сотрудников и способ сэкономить на решении проблемы бездомных животных. Они предложили расставить в помещениях специальные мусорные баки с пакетами для продуктов жизнедеятельности собак.

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В Еврокомиссии решили обдумать это предложение и даже провели пробные акции. Йоханнес Хан объяснил, что все не так просто, как может показаться, — для того чтобы снять запрет на животных в офисе, придется адаптировать правовую базу комиссии. По его словам, важно учесть особенности здоровья всех сотрудников и решить организационные вопросы.

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Ранее ученые действительно доказали, что кошки помогают своим хозяевам справиться с некоторыми заболеваниями, например депрессией. Исследования показали, что они помогают расслабиться и согреться.