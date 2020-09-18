Евроазиатская ассоциация зоопарков и аквариумов исключила Ростовский зоопарк из своих рядов

Эдгард Запашный, директор Большого Московского государственного цирка, в беседе с сайтом Daily Storm рассказал, кто виноват в том, что ростовский зоопарк исключили, а также поделился, что ждет учреждение в будущем.

«Там проголосовали европейцы. Это говорит о том, что люди хотят руководить извне. Российские зоопарки не посчитали необходимостью исключать, а европейские посчитали. Если мы сейчас еще и изнутри будем пытаться каким-либо образом давить на Ростовский зоопарк, это будет говорить о том, что в нашем королевстве не все в порядке. Я сторонник того, чтобы мы сами внутри страны решали, что нам делать и как», — поделился Запашный.