Еврейскую общину возмутила фреска в калужской церкви

Представитель Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин посчитал абсурдом то, что в стране запрещена книга о принудительном крещении евреев, а в церкви в Калуге появилась фреска, на которой иудей изображен как еретик и раскольник. Об этом сообщило РИА «Новости».

Горин ранее написал у себя на странице в соцсети, что роман Маркуса Лемана «Насильно крещенные», посвященный средневековой практике принуждения евреев к крещению, который внесен Минюстом РФ в список экстремистских материалов, якобы является «абсолютно безобидным чтивом». Вместе с тем он возмутился, что современная фреска в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Калуге, на которой под надписью «Еретики и раскольники» изображен мужчина в черной шляпе и звездой Давида, видимо, никого не оскорбляет.

«Это просто театр абсурда», — сказал Горин.

Он уточнил, что это фреска 2019 года, она появилась в храме недавно. Он отметил, что не призывает отменять такие фрески, так как этим должны заниматься в РПЦ.

«Мне этот факт показался абсурдным», — признался он.

Ранее в монастыре в Тверской области появились фрески, посвященные интернет-зависимости.