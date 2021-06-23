Еврейская община раскритиковала актера Бероева за сравнение ковидных ограничений с холокостом

Российский актер Егор Бероев сравнил ковидные ограничения в Москве с холокостом. В Федерации еврейских общин России заявили, что он выставил себя на посмешище, проявил безвкусицу и глупость.

«Люди, которые всерьез так думают, должны быть не очень умными. Сравнивать запрет прийти в ресторан с Варшавским гетто, например, — это не указывает на высокую интеллектуальность. А безвкусица — наклеить золотую шестиконечную звезду, не понимая, что это вульгаризация катастрофы, геноцида, убийства детей», — поделился своим мнением с изданием «Подъем» глава департамента общественных связей федерации Борух Горин.

Собеседник отметил, что Бероев выставил себя на посмешище и поругание, а его слова — это «признак запущенного состояния морального и этического чувства», а вовсе не ошибка.

Накануне Бероев выступил с речью в защиту непривитых от коронавируса людей на вручении телевизионной премии «ТЭФИ — Летопись Победы». Он прицепил на лацкан пиджака желтую звезду, похожую на те, которые нацисты заставляли носить евреев. Он призвал «не допустить сегрегации общества на умных и глупых, евреев и неевреев, привитых и непривитых». Ранее в Москве из-за ухудшения эпидемической ситуации ввели новые ковидные ограничения. Одно из них — запрет на посещение ресторанов и кафе непривитым людям.