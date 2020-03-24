Евгения Медведева показала свою защитную маску для похода в супермаркет Торонто

Новая публикация появилась на личной странице спортсменки в Instagram. Девушка подписала фотографию смайликом вируса и смайликом в медицинской маске.

Сама Медведева на фотографии также позирует в бирюзовой защитной маске и латексных перчатках разного цвета. На снимке нет других людей, поэтому можно предположить, что жители города предпочитают оставаться дома во время пандемии коронавируса.

В комментариях пользователи поддержали настрой фигуристки: «Хороший пример, Женя! Я очень горжусь тобой, оставайся в безопасности», «Королева Карантина. Надеюсь, ты в безопасности!», «Трудное время. Надеюсь, мы все это переживем. Оставайтесь в безопасности, оставайтесь позитивными».

Некоторые подписчики Медведевой восхитились ее внешнему виду: «Как тебе все-таки идет новая стрижка», «Ты красивая», «Тебе так идет эта стрижка».