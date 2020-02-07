Евгения Маркова пришла на смену Мцитуридзе в Роскино

Генеральным директором Роскино стала Евгения Маркова. До этого она работала директором по связям с индустрией компании «Экскомпонент».

«Ее кандидатура, выдвинутая советом директоров организации и поддержанная Министерством культуры РФ, утверждена Федеральным агентством по управлению государственным имуществом», — процитировала заявление «Экскомпонента» газета «Известия».

С 2011-го и до конца 2019 года Роскино руководила Екатерина Мцитуридзе. О ее отставке стало известно в декабре прошлого года.

Сама Мцитуридзе поблагодарила Минкультуры за сотрудничество. По ее словам, за девять лет она смогла выстроить работу компании, сделать бренд узнаваемым во всем мире. Евгении Марковой она пожелала удачи и заверила, что всегда будет готова дать ей совет.

Сама Маркова уже сделала первое заявление. Она сказала, что собирается усилить позиции российского кино в международной киноиндустрии «в непростые для него годы».

У новой главы Роскино есть опыт международного продвижения медийных продуктов. Она работала в сферах маркетинга и менеджмента, отвечала за проекты в сферах туризма, культуры и социальной области.