Эксклюзив 18 января 2024, 13:52 Евгения Береза отказалась говорить о деле вокруг ее сестры и гибели матери Shot: психолог Береза заподозрила сестру в причастности к смерти матери РИА «Новости»

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Популярный психолог и бывшая супруга экс-замминистра природных ресурсов Евгения Береза отказалась комментировать публикации в СМИ относительно гибели ее матери, родной сестры и наследства. Пока идет следствие, возбуждено дело, заявила она в беседе с «360».

«Я никакие комментарии пока давать не могу, идут следственные действия, адвокаты мне запрещают что-либо комментировать, как только будет возможно, я озвучу, как дела обстоят на самом деле. Да, к сожалению, в СМИ уже появилась информация, я не знаю, кто ее слил. Я максимально старалась не выносить этот сор из избы», — подчеркнула Береза.

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Психолог еще раз указала, что единственное, что сейчас может сказать, — это то, что возбуждено уголовное дело, следствие продолжается. Сверх этого пока добавить нечего.

Ранее Shot распространил данные о том, что Евгения Береза якобы обвинила свою родную сестру в причастности к смерти их матери. Женщина погибла через месяц после того, как переписала свое имущество на младшую дочь, указал источник Telegram-канала.

Собеседник Shot уточнил, что 62-летняя президент Русского культурного центра в Монако Наталья Береза умерла в сентябре прошлого года в квартире в Хамовниках. Тело обнаружила ее младшая 26-летняя дочь.

Кроме того, по данным источника канала, эксперты выяснили, что на протяжении нескольких месяцев перед смертью Наталье Березе кто-то подсыпал ей в еду сильнодействующие запрещенные препараты, которые отпускают в аптеке только по рецепту.

Официально эти данные подтверждены не были.