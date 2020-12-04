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    04 декабря 2020, 18:37

    Евгений Примаков назвал «преследованием» ситуацию с журналистами в Латвии

    Полина Петрова

    Руководитель федерального агентства по делам СНГ и международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков осудил действия следственных органов Латвии по отношению к русскоязычным журналистам, пишет сайт RТ.
    Евгений Примаков назвал «преследованием» ситуацию с журналистами в Латвии

    Он назвал происходящее «политически мотивированными репрессиями» и «преследованием журналистов за их профессиональную деятельность».

    «Удивительно, что в очередной раз это происходит в стране — члене Евросоюза. И на это Евросоюз не обращает никакого внимания», — подчеркнул глава Россотрудничества.

    Примаков отметил, что федеральное агентство поможет журналистам Sputnik Латвия и Baltnews. Он пообещал, что Россотрудничество подаст необходимые письменные запросы в международные организации, в числе которых Международная организация журналистов, ОБСЕ, ЮНЕСКО. Глава агентства добавил, что Россия может дать Латвии ответ, аналогичный ее действиям.

    Напомним, что 3 декабря в Латвии в отношении сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия возбудили уголовные дела. Им предъявили обвинения в нарушении режима ограничений Евросоюза.