Евгений Примаков назвал «преследованием» ситуацию с журналистами в Латвии

Он назвал происходящее «политически мотивированными репрессиями» и «преследованием журналистов за их профессиональную деятельность».

«Удивительно, что в очередной раз это происходит в стране — члене Евросоюза. И на это Евросоюз не обращает никакого внимания», — подчеркнул глава Россотрудничества.

Примаков отметил, что федеральное агентство поможет журналистам Sputnik Латвия и Baltnews. Он пообещал, что Россотрудничество подаст необходимые письменные запросы в международные организации, в числе которых Международная организация журналистов, ОБСЕ, ЮНЕСКО. Глава агентства добавил, что Россия может дать Латвии ответ, аналогичный ее действиям.

Напомним, что 3 декабря в Латвии в отношении сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия возбудили уголовные дела. Им предъявили обвинения в нарушении режима ограничений Евросоюза.